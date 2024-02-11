BTP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Sabur’dan ilginç proje: Hayvan mezarlığı yapacağız

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, Kadıköy için hazırladığı 19 projeyi açıkladı.

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"Kadıköyümüzü "Bir tatlı huzur almaya gelecekleri" bir merkez yapmak için beraber yöneteceğimiz projelerimiz sizlerle paylaşıyorum." diyen Nurcan Sabur, şöyle konuştu:

"Merkezimize Kadıköyümüzü koyarak Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yola çıktık.Onun için "Önce halk" diyerek kollarımızı sıvadık. Biz Atatürk'ün yolunda sapmadan onun ilkelerini kendimize şiar edinmiş partiyiz. Amacımız Kadıköyümüze ve Kadıköylü hemşerilerimize hizmet etmektir. Doğruyu yanlışı çok iyi bilen bir Kadıköylü olduğumdan dolayı halkımızın hakkını korumak adına yola revan oldum." dedi.

Hizmetin siyaseti olmayacaını ifade eden Sabur, "Ben Kadıköy'de doğmuş,havasını solumuz, dar sokalarında top ve misket oynamış,neşemi ve üzüntümü Kadıköylülerle paylaşamış bir Kadıköylüyüm. Kadıköy benim için bir sevdadır. Hep beraber el ele verip huzurlu,gülen yüzlü bir Kadıköyü beraber inşa edeceğiz. Bu güzelim cennet kentimizi Türkiye'de adından söz edilen "Bir tatlı huzur almaya gelecekleri bir merkez haline getireceğiz." diye konuştu.

"19 Proje - 19 Beyinle Ata'mız için kolları sıvadık" diyen Nurcan Sabur'un Kadıköy için açıkladığı projeler şöyle:

1-Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk'ün adı, eserleri ve fikirleri kırmızıçizgimizdir. Şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman Atamızdan taviz verilmeyecektir. Kadıköye en az 5 tane Atatürk evi açılacak ve burada Atamızla ilgili etkinlikler yapılacaktır. Atatürk Vatan olduğu için sonsuza dek yaşatılacaktır.

2-Proje-1 den asla taviz verilmeyecek, değiştirilmesi kesinlikle yasak olacak. Teklif dahi edilemeyecektir.

3-Kadıköy'ün içme suyu ihtiyacı

Kadıköylülerin ücretsiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacı için öncelikle hala aktif olan çeşmeler ıslah edilip, İlçemiz kaynaklarını yeni inşa edeceğimiz çeşmelerle ücretsi su ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Kadıköy ilçesinde bulunan daha önce vatandaşların sularını doldurduğu, tanışmalara vesile olmuş çeşmeleri ıslah edileceğiz.

4-Açık Hava Sineması – Nostalji

Özgürlük parkı, Göztepe Parkı, Yoğurtçu Parkı, gibi alanlara yaz günleri için açık hava sineması yapılacağız.

5-Tiyatro

Belediyeye ait tüm salonların tiyatroların hizmetine açacağız. Özel tiyatrolara çok uygun fiyatta kiralayacağız.

6-Müzik Koroları

Hangi türden olursa olsun müzik topluluklarının oluşturulması, provalar yapıp konserler vermeleri için müzisyenlere geniş imkânlar tanınacak, onların sanatlarını Kadıköylülerle buluşturup, buradan ülke geneline duyurmak için gereken imkânlar sağlanacaktır…

7-Geri dönüşüm

Kadıköy ülkenin geri dönüşümünde öncü ilçesi olacak. Gelecek nesiller için atıklar toplanıp geri dönüşüm merkezlerinde ayrıştırılarak Gıda olanlar sokak hayvanlarının mama ya dönüştürülecek.

8- Patili Dostlar

Sokak hayvanlarının sağlıklı olanları için yazın su, kışın da yiyecek ihtiyaçları karşılanacak, bunun için çöp toplama hizmeti veren personel eğitilerek bu görev onlar aracılığıyla gerçekleştirilecektir…

A-Patili dostlarımıza mezarlık yapılacaktır

Patili dostlarımızı (Haycanları) son yolculuğuna uğurlamak ve sonrasında anmak için İstanbul un ilk Hayvan mezarlığı yapılacak…

B-Patili dostlarımız beslenecektir

İlçe sınırlarımız içindeki restaurantlarla anlaşarak ve gün sonu artık yiyecekleri toplayarak barınaklardaki Haycan'lar beslenecek…

C-Patili dostlarımız rahat ettirilecektir

Kadıköy'deki hayvan barınakları adeta lüks oteller şekline dönüştürülerek, hayranlarımızın rahat etmeleri sağlanacak…

D-Patili dostlarımıza sağlık ve rahabilitayon merkezleri kurulacaktır.

Patili Dostlarımız için sağlık ve iyileştirme merkezleri iyileştirilecek, hatta yeni merkezler kurulacak.

9-Ulaşım-Trafik

Denizlerde sadece dikine ulaşım değil, Enine ulaşımı teşvik edip Kadıköy/Üsküdar-Beykoz diğer taraftan Moda-Fenerbahçe-Bostancı-Maltepe Tuzlaya kadar yeni hatlar tahsis edilecektir…

Kadiköy Meydandan Diğer semtlerine geç saatlere kadar Ring hatları konulacak Kadıköy - Söğütlüleşme vs...

Kadıköy'e ait otopark alanları arttırılarak, Kadıköy Kart sahiplerine ucuz park imkânı sağlanacaktır…

10-Tabelalar

Kadıköy ve semtlerindeki başta Arapça olmak üzere tüm yabancı dildeki tabelalar kaldırılacak.

11- Kadıköy Kart

Esnaf a destek olmak amacı ile Kadıköy Kart (KAD-KA) çıkarılacak. Çeşitli indirimler, çekilişler yapılacak,

12-Belediye Araçları - Çöp Toplama

Kadıköy belediyesindeki tüm motorlu taşıtlar elektrikli olacak.

Kadıköy'de trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve insanların istirahat haklarına saygı göstererek çöp toplama hizmetlerini sadece 20-24 saatleri arasında gerçekleştireceğiz…

13-Eğitim – Okula başlayacak yavrumuzu önce Çanakkale'ye götüreceğiz.

Tüm ilköğretim öğrencileri muhakkak Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeleri için götürülecek ve tüm maddi yükümlülük Belediye tarafından karşılanacaktır. Atatürk ve Silah arkadaşlarının ne şartlarda memleketi kurduğu gösterilecek.

Atatürk sevgisi ve saygısı için Anıtkabir yine yavrularımız tarafından ziyaret ettirilecek.

14-Liyakat - Öğrencilerimize Burs ve Danışma Merkezleri

İlçemiz gençlerinin liyakat sahibi olabilmesi için öğrencilerimize burs ve danışma merkezleri kurulacak.

15-WorkStation

Öğrencilerimiz ve hibrit çalışanların sınırsız ve hızlı internetle, çay-kahve eşliğinde çalışmalarını sağlanacağız.

16-Engelliler- Evde Bakım

Evde Bakım hizmetleri geliştirilerek yaşlı bakım merkezleri kurulacağız.

Araç ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız için özel araçlar tahsis edileceğiz.

Engelli vatandaşlarımız için dernek ve vakıflarla işbirliği yapıp, onların (Tekerlekli sandalye- Koltuk değneği- vs.) ihtiyaçlarını karşılanacağız

17-Kentsel Dönüşüm

Ülkemizin büyük yaralarından birisi olan kentsel dönüşüm mağduriyetlerini gidereceğiz.

18-Çalışan annelerimize özel hizmet

Çalışan Anneler için sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında açık olan kreşler kurulacağız.

19-Meclisler kurup halkımızın fikrini devreye koyacağız

Bizim için aslolan halkımızın fikridir. Ondan dolayı Meclisler oluşturulup kararları onlarla beraber alacağız.

Kadınlar Meclisi

Engelliler Meclisi

Esnaflar Meclisi

Muhtarlar Meclisi

Z kuşağı meclisi

Tekno Meclisi