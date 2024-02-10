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İzmir'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 43 göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 34 kaçak göçmen yakalandı.

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Yetkililerin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor.

Ülkeye kaçak yollardan giriş yapmaya çalışan göçmenler yakalanarak ülkelerine geri gönderiliyor.

Bu kapsamda düzenlenen son operasyonun adresi İzmir oldu.

Ölüme terk edilen 43 göçmen kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 43 göçmen Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi.

İçlerinde küçük çocuklarında bulunduğu bot içindeki 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

34 kaçak göçmen yakalandı

Öte yandan, Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 34 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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