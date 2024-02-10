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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan silahlı saldırı sonrası açıklama

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan silahlı saldırı sonrası açıklama

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı. Kurum, "Demokrasimize, birliğimize ve beraberliğimize kimse gölge düşüremeyecektir" dedi.

Murat Kurum'un konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'Bir vatandaşımız ağır yaralı'

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanımız Aziz Yeniay'ın ve arkadaşlarımızın da bulunduğu seçim çalışması esnasında Küçükçekmece'de Kanarya mahallemizde aday tanıtım töreni yaparken kıymetli başkanımız buradaki dernek ve sivil toplum örgütlerine konuşma yaparken uzun namlulu silahlarla ateş açılmış ve bu ateş sonucunda buradan geçen bir vatandaşımız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır.

'Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığımız, Savcılığımız, İçişleri Bakanlığımız gerekli her türlü tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce bizde hastanemizde tüm arkadaşlarımızla birlikte yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız yapılacak tüm tedavileri ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadırlar. Hem Cumhurbaşkanımız hem Sağlık Bakanımız bir fiil takip etmektedirler. Ailesi ile görüştük. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim inşallah yaralı kardeşimize acil şifa verecektir. Tüm milletimize, İstanbullu hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

'Birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim beraberliğimize gölge düşüremeyecektir. Yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir.

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