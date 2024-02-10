Galatasaray - Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.Abone ol
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir ile mücadele edecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Galatasaray 0-0 Başakşehir (CANLI SKOR)
Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.
Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek