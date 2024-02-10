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Trump Biden'ı hedef aldı: Hayatta olduğunu bilmiyor!

Trump Biden'ı hedef aldı: Hayatta olduğunu bilmiyor!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump halefi Joe Biden'ın hafızasının "zayıf ve bulanık" olarak belirtildiği rapora değindi. Trump, "Biden'ın hayatta olduğunu bildiğini düşünmüyorum." dedi. Trump, Biden için "Ülkenin en kötü başkanı" ifadesini de kullandı.

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ABD'nin eski başkanı Donald Trump görevdeki başkan Joe Biden hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "Rekabet ettiğim ve aylardır konuşmayan bir adam var. Konuştuğunda da pek hoş olmuyor, değil mi? Herkes abarttığımı söyledi ama Joe Biden konusunda haklıydım. Joe Biden ülkemizin tarihindeki en kötü, en beceriksiz ve en yozlaşmış başkandır." eleştirisinde bulundu.

Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olmak için yarışan Trump, Pensilvanya eyaletinde destekçileriyle biraraya geldi. Konuşmasında özel savcı Robert Hur'ün, Biden hakkında hazırladığı rapora değindi.

Trump, Biden hakkında başkan yardımcısı olduğu dönemde gizli belgeleri evine götürmesiyle ilgili dava açılmaması kararına tepki gösterdi. Biden'ın hafızasının iyi olmadığı yönündeki ifadeye de değindi.

Trump ,"Eğer Biden yargılanmayacaksa o zaman benim de yargılanmamam gerekiyor. Bu, Biden'ın siyasi rakibi olan bana yönelik bir zulümden başka bir şey değil. Biden'ın hayatta olduğunu bildiğini düşünmüyorum" dedi.

Donald Trump da evinde bulunan gizli belgelerden dolayı yargılanıyor. Raporda Biden, "İyi niyetli, zayıf bir hafızası olan yaşlı biri” olarak nitelendirilmişti.

81 yaşındaki Biden’ın imajı, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek seçimler öncesinde Demokratlar için endişeye dönüşmüş durumda. Rapordaki hafızasıyla ilgili ifadeler Cumhuriyetçiler’in Biden’ı hedef almasına yol açtı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Biden’ın ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını dile getirdi. Biden ise rapora tepki gösterdiği konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" demişti.

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