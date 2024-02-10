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Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Muçi ve Al-Musrati ilk antrenmanına çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Muçi ve Al-Musrati ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

Yeni transferler Ernest Muçi ile Ali Mohamed Al-Musrati, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.

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