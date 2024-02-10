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Yenilenen İBB 100. Yıl Stadı törenle açıldı! Ekrem İmamoğlu: Bir seçim kazanılacaksa mertlikle kazanılmalı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yenilenen İBB 100. Yıl Stadı törenle açıldı! Ekrem İmamoğlu: Bir seçim kazanılacaksa mertlikle kazanılmalı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenen Küçükçekmece'deki İBB 100. Yıl Stadı'nın açılışı törenle yapıldı.Burada bir konuşma yapan İmamoğlu, "Mertçe ve centilmence yarışma kültürünün, sporda olduğu kadar siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa, mertlikle kazanılmalı, kaybedilecekse mertlikle kaybedilmelidir." dedi.

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Stadın açılışında konuşan İmamoğlu, İstanbul'un spor şehri olduğunu söyledi. Sporun, şehrin hayatında, ruhunda önemli bir yeri bulunduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul'un şampiyonların ve rekortmenlerin şehri olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, İstanbul'un köklü geçmişine rağmen, ulusal ve uluslararası anlamda sporda hak ettiği yere henüz ulaşamadığını, bu anlamda kentte sporun gelişmesi yönünde ihmal edilen alanlar olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde 13 ilçede İBB'ye ait bir spor tesisinin bulunmadığını anlatan İmamoğlu, 4,5 yılda 7'si futbol stadı 19 spor tesisini İstanbul'a kazandırdıklarını kaydetti.

İmamoğlu, çok sayıda semt stadının eksiklerini tamamladıklarını, engelsiz spor parklarıyla İstanbul'da ilki gerçekleştirdiklerini, 35 okula spor salonu kazandırdıklarını dile getirdi.

Haliç Su Sporları Merkezini açtıklarını belirten İmamoğlu, İstanbul'da 9 mini spor merkezi oluşturduklarını bildirdi.

"Mertçe ve centilmence yarışma kültürünün siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız"

İstanbulluların spor tesislerinden yararlanma oranını artırdıklarını söyleyen İmamoğlu, "Sporun özünde yatan iyi değerleri yaygınlaştırmak ve yüceltmek gerektiğine inanıyorum. Örneğin, mertçe ve centilmence yarışma kültürünün, sporda olduğu kadar siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa, mertlikle kazanılmalı, kaybedilecekse mertlikle kaybedilmelidir. Çok önemli bir kavram bu." diye konuştu.

İmamoğlu, daha sonra genç sporcularla stadın açılış kurdelesini kesti, sahada 2 penaltı atışı gerçekleştirdi.

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