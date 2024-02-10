Suudi Arabistan, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı! Konu İsrail

Suudi Arabistan, İsrail'in Filistinlilere karşı daha fazla insani felaket gerçekleştirmesini önlemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acilen toplanması çağrısında bulundu.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, "İsrailli yetkililerin Refah kentine kara saldırısı düzenleme" söylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik saldırıların son derece tehlikeli yansımaları olacağına dikkat çekildi.

Refah'ın İsrail'in acımasız saldırganlığı nedeniyle kaçmak zorunda kalan yüz binlerce sivil için son sığınak olduğu vurgulanan açıklamada, "Oraya sığınanların zorla sınır dışı edilmesini reddediyor ve güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın "derhal ateşkesin gerekliliği yönündeki talebi" yinelenerek İsrail'in, yeni bir insani felakete daha neden olmasını önlemek amacıyla BMGK'nın acilen toplanması gerektiği kaydedildi.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.