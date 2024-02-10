Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti"

Zonguldak'ın ilçe belediye başkan adayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 49 gün kala mitinglerine başladı. Zonguldak'ta vatandaşlarla buluşan Erdoğan, petrol müjdesi verdi. Erdoğan "Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi müjdeye dikkat 35 bin varili geçti. Çalışan buluyor. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. "Bugün bu ilk mitingim nereden başlıyorum. Zonguldak'tan Bismillah dedikten sonra yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Nisan 2024 dönemine kadar devam edecek"

Ücretsiz doğal gaz desteğimizi sürdürüyoruz. Bu uygulamayı nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesinde 87 milyar tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmaların devam ediyor.

"Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti"

Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan ne dedik bulanlar ancak arayanlardır diyerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de kulp takmıştı. Petrol keşfimizi alaya almışlardı. Ne oldu Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi müjdeye dikkat 35 bin varili geçti. Çalışan buluyor. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.

"İlk mitingim"

Bugün bu ilk mitingim nereden başlıyorum. Zonguldak'tan Bismillah dedikten sonra yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz. Siz bizi nasıl bağrınıza bastıysanız bizde sizin emanetinize gölge düşürmeyeceğiz.

Son bir haftadır deprem bölgesindeydim. Her depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik. Deprem konutlarını hak sahiplerine teslim ettik. Ziyaretimizde gördük ki imdadına koştukları kardeşlerimiz Zonguldaklı kardeşleri madencilerin fedakarlıklarını unutmuyor.

"Onlar bol bol şov ve reklam yaparlar"

Bizim aynamız işimiz, hizmet ve eserlerimizdir. Biz kuru sıkı atıp vaat dağıtıp göreve gelince oralara uğramayanlardan değiliz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Bizi partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başının çektiği muhalefetten ayıran bu vasfımızdır. Onlar bol bol şov ve reklam yaparlar.

Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri çok önemli. Belediye başkanımız Dr. Ömer Selim Alan kardeşimizin Zonguldak'ı nereye getirdiğini görüyoruz. Bu kardeşiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı, buranın belediye başkanı cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak farklı yere gelecektir. 31 Mart'tan sonra hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Şimdi İlçe belediye başkan adaylarımızın isimlerini paylaşıyorum.

Alaplı: Recep Ocak

Çaycuma: Bünyamin Bostancı

Devrek: Özcan Ulupınar

Ereğli: İbrahim Sezer

Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

Kilimli: Kamil Altun

Kozlu: Ali Bektaş