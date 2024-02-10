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Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da başladı

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da başladı

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 22 ülkeden 239 sporcu, 370'in üzerinde katılımcı yer aldı.

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Şampiyona, açılış seremonisinin ardından kadınlar gülle atma yarışıyla başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada yalnızca Balkan ülkelerinin değil, çevresindeki dost ülkelerin de yer aldığını belirtti.

2024 Paris Olimpiyatları için kota çalışması olacağını da aktaran Çintimar, "Buradaki yarışmalar puan sistemine dahil. Çocuklarımızın alacağı dereceler önemli. Buraya gelen başarılı sporcular da var. Biz de burada yer alan ülkeler de en yüksek puanları almak için mücadele edecek. Bizim yaptığımız önemli organizasyonlardan birisi. Bu organizasyona bir nevi küçük Avrupa Şampiyonası diyebiliriz. İnşallah hakkıyla gerçekleştiririz. Bu anlamda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, bütün teşkilatımıza, atletizm kulüplerimize, sporcularımıza ve emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya katılan sporculardan Paris'te madalya alabilecek isimler olduğunun altını çizen Çintimar, şöyle devam etti:

"İnşallah bu isimler arasında bizim çocuklarımız da olacak. Bizim için bu salon, coğrafyamızdaki en iyi atletizm salonlarından birisi. Avrupa Şampiyonası'nın ardından zemini yenilettik. Herkes burada yarışabilmek adına önemli bir çalışma içerisinde."

"Talep ettiğimiz an organizasyonların bize verilmemesi için sebep yok"

Balkan Şampiyonası'nda yıldızlar ve gençler organizasyonlarının da olduğunu ama Türkiye olarak büyükler şampiyonasını yapmak istediklerini ve aldıklarını vurgulayan Çintimar, şunları söyledi:

"Yıldızlar ve gençler de bize lazım ama olimpiyat yılında, olimpiyat kotası veren müsabakaların ülkemizde olması önemli. Bundan önce organizasyon yapmak için yalvarıyorduk, bin türlü destek arıyorduk ama artık öyle bir derdimiz yok. Sadece atletizm değil, bütün branşlarda böyle. Talep ettiğimiz an organizasyonların bize verilmemesi için sebep yok. Güçlü bir devlet teşkilatı yapısı içinde spor yerini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle her türlü organizasyonu alacak ve yapacak güçteyiz."

Antalya'da nisan ayında Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini de hatırlatan Fatih Çintimar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Olimpiyatlardaki 25 takımın 23'ü Türkiye'de seçilecek. 70'e yakın olimpiyat kotası verilmiş olacak. Olimpiyatlarda dünyayı temsil edecek bütün yürüyüşçüler Antalya'da belli olacak. Bu, yeni başlayan bir organizasyon oldu. Hem kendi kotamızı hem de ülke kotamızı alarak olimpiyata gitmek istiyoruz. Madalya odaklı çalışan sporcularımız, yurt dışında kamplarına devam ediyor. Dün gece yapılan yarışmada Tuğba Danışmaz kızımız 14,10 metre atlayarak Fransa'da birinci oldu. Her hafta üç, dört uluslararası yarışmada çocuklarımız ülkemizi temsil ediyor."

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