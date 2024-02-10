EMITT’te Mersin Büyükşehir rüzgarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın en büyük turizm fuarlarından olan EMITT’te açtığı stantta 4 gün boyunca kentin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıttı.

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Avrupa’nın en büyük turizm fuarlarından olan EMITT, 27. kez turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini bir araya getirdi.

6 Şubat’ta kapılarını açan ve 4 gün boyunca süren fuarda; farklı ülkelerden gelen temsilciler, belediyeler, turizm sektörünün önde gelen firmaları ve iş geliştirme uzmanları tatilcilerle bir araya geldi.

‘Destinasyonlar dalında en iyi tanıtım ödülü’

Fuarda yerini alan Mersin Büyükşehir standı ise 4 gün boyunca binlerce katılımcının uğrak noktası oldu. Yerli ve yabancı katılımcıların yanı sıra, turizm sektörü temsilcilerinin de sık ziyaret ettiği stantta, özellikle Mersin Turizm Haritası uygulaması büyük ilgi çekti. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan uygulama ile Mersin’in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini bir harita yardımıyla keşfeden katılımcılar, Mersin turu yaptı. Stantta ayrıca ziyaretçilere verilen tanıtıcı broşür ve haritaların yanı sıra, Mersin’e özgü cezerye ve limon ikramı da yapıldı. Fuar boyunca stantta sergilenen Mersin’in tanıtımını içeren videolar ise kentin güzelliklerini gözler önüne sererek katılımcıları adeta büyüledi. 4 gün boyunca fuara damga vuran Mersin Büyükşehir Belediyesi standı, ‘Destinasyonlar dalında en iyi tanıtım ödülü’nü aldı.

“EMITT’te vizyonumuzu en iyi şekilde gösterdik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, 4 gün boyunca dolu dolu bir fuar geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin standının her yıl olduğu gibi bu yıl da çok beğenildiğini belirten Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak EMITT’te, vizyonumuzu en iyi şekilde gösterdik. Her yıl yeni bir stantla bu işe ne kadar önem verdiğimizi ve ne kadar kaliteli işler yaptığımızı da göstermiş oluyoruz. Bunu yapıyor olmaktan da ayrı memnuniyet duyuyoruz. Fuara katılım çok yüksekti. Vatandaşların, fuarı gezen turizm severlerin, odaların, derneklerin ve bu işle ilişkili sektör temsilcilerinin çok beğenisini aldık” dedi.

“Her yıl bir ödülle kendimizi taçlandırıyoruz”

Mersin Büyükşehir olarak yapılan her çalışmada kaliteden ödün vermediklerini vurgulayan Özdülger, “Her yıl bir ödülle kendimizi taçlandırıyoruz. Bu yıl da ‘Destinasyonlar dalında en iyi tanıtım ödülü’nü aldık. Hak edilmiş bir ödül olduğunu düşünüyoruz. Mersin Büyükşehir standı olarak farkımızı, öngörülerimizi, kalitemizi ve yaklaşımımızı en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

“Mersin standı çok dikkatimi çekti”

Fuara Maldivler’den katılan ve Büyükşehir Belediyesinin standına büyük ilgi gösteren Musa Mhoqdah, fuarı çok beğendiğini ve özellikle Mersin Büyükşehir standının çok ilgisini çektiğini belirterek, “Çok büyük ve güzel bir fuardı. Birçok insanla tanışma fırsatı ve yeni şeyler öğrenme fırsatı bulduk. Mersin standını da ziyaret ettim, çünkü çok dikkatimi çekti. Aslında burada çok ciddi bir potansiyel var. Turizm ve teknolojiyi birleştirerek neler ortaya çıkabileceğini güzel bir şekilde deneyimlemiş oldum” diye konuştu.

“Hiçbir stant beni bu kadar heyecanlandırmamıştı”

Standın ziyaretçilerinden Rum asıllı Yani Galiçi de Mersin standının, fuarın görseli en zengin standı olduğunu vurgulayarak, “Daha önce Mersin’i ziyaret etmiştim, adeta bir cennet. Şehir vizyon olarak çok yükselmiş. Mersin ile ilgili görsellere baktıkça bakasınız geliyor. Ben de bu fuardan aldığım bilgilerle, başka yerlerde Mersin’i tanıtmak isterim. Hiçbir stant beni bu kadar heyecanlandırmamıştı” ifadelerine yer verdi.