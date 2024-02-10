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Burhaniye’ de sabah namazı buluşması Hacıahmet Camiinde yapıldı

Burhaniye’ de sabah namazı buluşması Hacıahmet Camiinde yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün başlattığı Sabah Namazı Buluşmaları devam ederken, bu haftaki buluşmanın adresi de Hacıahmet Camii oldu.

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Sabah Namazı Buluşmasında, namaz sonrası dualar yapılırken, Müftü Mustafa Ali Işık da, Hadislerden örnekler verdi.

Sabah Namazı Buluşması tarihi Hacıahmet Camiinde gerçekleştirildi. Sabah namazı Müftü Mustafa Ali Işık tarafından kıldırılırken, namaz sonrası başlayan programda dualar okunurken, Hadislerden örnekler anlatıldı. Cami çıkışında da cemaate çorba ikramı yapıldı.

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