Tunç Soyer, Özel'le görüşmesini anlattı: CHP'de görev alacak mı?

CHP'nin yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Başkan Özgür Özel'le Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmenin detaylarını anlatan Soyer, Özel'in kendisine yaptığı farklı alanlarda birlikte çalışma teklifini reddettiğini belirterek, "İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı.

Özel’in kendisine yaptığı teklifi reddettiğini duyuran Soyer, paylaşımının tamamında şunları yazdı:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim.

Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim.”