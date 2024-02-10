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Gaziantep FK, kadrosunu 5 futbolcu ile güçlendirdi

Gaziantep FK, kadrosunu 5 futbolcu ile güçlendirdi

Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci transfer tescil döneminde kadrosunu 5 yeni futbolcu ile güçlendirirken, 2 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu ikinci transfer tescil dönemini hareketli geçirdi. Ligde son 12 maçta sadece 1 galibiyet alarak 24 puanla 18. sırada yer alan Gaziantep ekibi, çıkış yakalamak için kadrosuna takviyeler yaptı.

5 yeni oyuncu transfer edildi
Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları sonucunda Portland Tim'den Honduraslı orta saha Bryan Acosta'yı, Rakow'dan Rumen sağ kanat Deian Sorescu'yu, HJK Helsinki'den kaleci Halil Bağcı'yı, Bordeaux'dan Senegalli forvet Aliou Badji'yi ve son olarak da San Jose'den Yeşil Burun Adaları uyruklu orta saha Jamiro Monteiro'yu kadrosuna kattı.

Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, transfer döneminde tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan (Kasımpaşa) ve genç futbolcu Onurhan Babuşcu (TSV Hartberg) ile de yollarını ayırdı.

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