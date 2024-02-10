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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Hatay anketinde ilginç sonuç çıktı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?

Hatay anketinde ilginç sonuç çıktı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?

Asal Araştırma Şirketi, yerel seçimlerde çok konuşulan Hatay için bir anket yaptı. Hataylılara, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu soruldu. 'Oy veririm 'diyenlerin oranı yüzde 30.2'de kaldı.

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6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, CHP'nin belediye başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tartışmalara neden oldu.

Asal Araştırma Şirketi, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da yaptıkları anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Hataylı seçmene, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

Yüzde 30.2 çıktı

7-9 Şubat'ta bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçları şöyle:

Oy veririm: Yüzde 30,2 Oy vermem: Yüzde 45,6
Belki veririm, belki vermem: Yüzde 10,4 Cevap yok: Yüzde 13,8

Bir önceki seçimde yüzde 55,16 oy almıştı

2019 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı olan Lütfü Savaş yüzde 55,16 oy ile belediye başkanı seçildi. AK Parti ise Hatay'daki yerel seçimlerde yüzde 42,81 oy aldı.

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