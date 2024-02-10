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Elazığ’da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Elazığ’da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgenin huzur ve güveninin sağlanması için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari T.K.’nın Elazığ’da olduğunu tespit etti. Tespit edilen firari, Palu İlçe Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan firari, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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