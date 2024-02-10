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Konya'da asansör kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Konya'da asansör kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Konya’da bir iş yerinde yaşanan servis asansörü kazasında yaralanan ve hastanede tedavi gören 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde içinde 3 kişinin olduğu yük asansörü halatların kopması nedeniyle depoya düştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Düşen kabinin içerisinde bulunan Abdullah Sarıkaya, Muhammet Talha A. ve Musa B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Abdullah Sarıkaya, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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