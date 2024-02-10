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Üsküdar Üniversitesi'nin "Bilim ve Fikir Festivali"ne başvurular başladı

Üsküdar Üniversitesi'nin "Bilim ve Fikir Festivali"ne başvurular başladı

30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bu yılki teması "Senin Fikrin, Senin İcadın!" olurken, proje için son başvuru tarihi ise 15 Mart 2024 olarak belirlendi.

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Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunda yer alan 13 bilimsel araştırmasından biri olan MESSAGE (Microgravity Associated Genetics) deneyinin yürütücüsü Üsküdar Üniversitesi, 9'uncu kez gerçekleştirdiği "Bilim ve Fikir Festivali"nde bu sene yine gençleri projelerini paylaşmaya davet ediyor.

Üsküdar Üniversitesi açıklamasına göre, "Bilim ve Fikir Festivali", Üsküdar Üniversitesince İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde liselere yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Akut Lenfoblastik lösemi tedavisinde klinik testlere geçme aşamasına gelen yeni bir tedavi yöntemi keşfeden ve son olarak Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzayda gerçekleştirdiği 13 projeden biri olan ve yer çekimsiz ortamdan etkilenen, henüz işlevi keşfedilememiş genlerin bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştıran "MESSAGE" deneyini yürüten Üsküdar Üniversitesi 9 yıldır kesintisiz bir şekilde Bilim ve Fikir Festivali düzenliyor.

Festivalin bu yılki teması "Senin Fikrin, Senin İcadın!" olurken, proje için son başvuru tarihi ise 15 Mart 2024 olarak belirlendi.

Projelerin ön değerlendirme sonuçları ise 22 Nisan’da ilan edilecek. 30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde dereceye giren öğrencilere tüm kategorilerde toplam 300 bin lira ödül dağıtılacak.

Her yıl daha da çok ilgi gören festivalde birbirinden ilginç fikirler yarışırken; gençler üretmenin ve keşfetmenin mutluluğunu, eğlenceli, renkli ve keyifli bir yarışma ortamında deneyimliyor.
Üsküdar Üniversitesi 9. Bilim ve Fikir Festivali’nde bu yıl İstanbul’da eğitim gören lise öğrencileri, Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilimleri kategorilerinde projeler üretmeye davet ediliyor.

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