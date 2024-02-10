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"Evli bir kadın evli bir erkeğe aşık olabilir" dedi Tuba Kılıç sosyal medyayı yıktı

"Evli bir kadın evli bir erkeğe aşık olabilir" dedi Tuba Kılıç sosyal medyayı yıktı

Geçtiğimiz yıl Bekir Develi'nin YouTube programına konuk olan Psikolog Tuba Kılıç'ın sözleri sosyal medyada yeniden gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının son dönemde bir kez daha gündeme getirdiği sözlerinde Kılıç'ın, "Duyguları kontrol edemezsiniz. Yine söylüyorum çok iddialı olacak. Evli bir kadın başka evli bir adama aşık olabilir" dedi.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla 429 bini aşkın takipçisi bulunan Psikolog, yazar, sunucu, aile danışmanı Tuba Kılıç'ın geçtiğimiz yıl katıldığı bir YouTube programındaki ifadeleri yeniden gündem oldu.

Duyguların kontrol edilemeyeceğini söyleyen Kılıç, "Duyguları kontrol edemezsiniz. Yine söylüyorum çok iddialı olacak. Evli bir kadın başka evli bir adama aşık olabilir. Bu meşru helal demek değil. Duygusunu kontrol edemez. Ya da başka bir adam, ya da kendinden yaşça büyük bir adama aşık olabilir. İlgi besleyebilir. Burada bunu asla kınayamayız. Yargılamayız" dedi.

Yanlış anlaşılmaktan korktuğunu vurgulayan Kılıç önemli olanın beslenilen duyguyla hareket etme biçimi olduğunu ifade ederek, "Birini sevmek ahlaksızlık değildir. O sevgiyle ne yaptığın önemli. Ahlaklı bir duruş mu? Bağrına taş basıp nefsine gem vurduğun mu? Allah'a sığındığın mı? Budur yani" diye konuştu.

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