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Yalova’da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova’da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bilal Kulaber hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Termal'den Yalova istikametinde seyreden Bilal Kulaber, yönetiminde motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Yaralı kaza yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen gencin anne ve babası çocuklarının cesedi başında gözyaşlarını tutamadı.

Jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken kaza yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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