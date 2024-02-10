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Depoları şimdiden doldurun! Motorine büyük zam geliyor litresi ne kadar olacak?

Depoları şimdiden doldurun! Motorine büyük zam geliyor litresi ne kadar olacak?

Benzin ve motorin fiyatları zam haberleri ile değişkenlik göstermeye devam ediyor. Araç sahiplerine kötü haber. Yeni haftada motorine zam gelmesi bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir değişiklik yok...

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Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.  Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine zam sonrası fiyatlar ne kadar olacak?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

10 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39,29 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39,38 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 41,76 TL 

Ankara'da benzin fiyatı: 40,07 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 42,50 TL

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