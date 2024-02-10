İkramiye artışında 2 seçenek! 'Taban maaş' seçeneği masada...

Milyonlarca emekli yüzde 49,25'lik artışla yeni zamlı maaşlarını aldı, şimdiyse nisan ve haziran aylarında yatacak ikramiyede artış gündemde. Üzerinde çalışıldığı belirtilen formüllerden birine göre ikramiye toplamının en düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya yükseltilmesi seçenekler arasında.