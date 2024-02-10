İkramiye artışında 2 seçenek! 'Taban maaş' seçeneği masada...
Ek zam düzenlemesinin ardından emekliler bu kez gözünü bayram ikramiyesi artışına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde ikramiyelerde artış üzerinde adım atılmasına ilişkin Bakan Işıkhan "Biz hazırız" demişti. 'Emekliler yılı' kapsamında yürütülen çalışmanın detaylarına göre masada emekli ikramiyesi artışı için 2 formül bulunuyor. Öne çıkan formülün de önümüzdeki ay Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Milyonlarca emekli yüzde 49,25'lik artışla yeni zamlı maaşlarını aldı, şimdiyse nisan ve haziran aylarında yatacak ikramiyede artış gündemde. Üzerinde çalışıldığı belirtilen formüllerden birine göre ikramiye toplamının en düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya yükseltilmesi seçenekler arasında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarındaki zammı duyururken 2024'ü 'emekliler yılı' ilan ettiklerini belirtmişti.
Geçtiğimiz günlerdeyse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyeleri artış sinyali şu sözlerle geldi:
“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız.