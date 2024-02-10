Alfa Romeo 33 Stradale, "Rüya Otomobil" özel ödülünü aldı

Alfa Romeo'nun "manifestosu" niteliğinde olan süper otomobili 33 Stradale, Quattroroute dergisinin okuyucuları tarafından, yüzde 44,5 oyla "Rüya Otomobil" özel ödülüne layık görüldü.

Abone ol

Tofaş açıklamasına göre, 25. yılını dolduran yarışmada, 2022’den bu yana "Konsept", "Rüya" ve "Yaşam Tarzı" olmak üzere üç özel kategoride ödüller veriliyor. Konsept, Rüya ve Yaşam Tarzı kategorilerinin adayları, "Yılın Yeni Otomobili" ödülünün adaylıklarından hariç tutulan spor otomobiller veya özel seri otomobillerden oluşuyor.

Alfa Romeo, 147 (2001), MiTo (2009), Giulietta (2011), Giulia (2017), Stelvio (2018) ve Tonale (2023) modelleri ile olmak üzere birçok kez bu ödülün sahibi oldu.

Quattroroute editörleri, yarışmada Konsept, Rüya ve Yaşam Tarzı’ndan oluşan üç özel kategorinin her birinde dört otomobil seçerek, okuyucularından derginin web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden oy kullanmalarını istedi.

Yeni Alfa Romeo 33 Stradale, yarışmanın sonucunda ünlü global markaların üç süper otomobilinin önünde yer aldı.

İlk tanıtıldığı günden bu yana büyük ilgi gören yeni 33 Stradale’den sadece 33 adet üretilecek. 33 Stradale aynı zamanda, kişiselleştirme seviyesi sayesinde, her biri birbirinden farklı "bir sanat eseri" olarak tasarlanıyor. Otomobilin üretiminde Touring Superleggera’nın işçiliğini kullanıyor. Bu iş birliği sayesinde 33 Stradale modellerinin tamamı, el işçiliği, yüksek kalite standartları ve detaylara gösterilen özenle üretiliyor.