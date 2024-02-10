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Otomobil alacaklar dikkat! Dolandırıcıların oyunu pes dedirtti, yakalandılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobil alacaklar dikkat! Dolandırıcıların oyunu pes dedirtti, yakalandılar

 İstanbul'da, satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürüp tekrar satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 17 şüpheli tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, satın aldıkları araçların yüksek kilometrelerini beraber çalıştıkları oto-elektronik dükkanında düşürüp internet üzerinden tekrar sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüphelinin sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerin 17'si tutuklama, 8'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklanırken 8'i hakkında da adli kontrol kararı alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de düzenledikleri operasyonda, bazı şüphelilerin satın aldıkları 31 aracın kilometrelerini düşürdükten sonra ekspertiz firmalarında sahte rapor alarak internet üzerinden sattığını belirlemişti.

Bu şekilde hileli satış yaparak vatandaşları dolandıran aralarında oto-elektrikçide çalışanlar ile sahte ekspertiz raporu verenlerin de bulunduğu 25 şüpheli yakalanmıştı.

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