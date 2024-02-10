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BİM’den aldığı çekirdek poşetinden sigara izmariti çıktı!

BİM’den aldığı çekirdek poşetinden sigara izmariti çıktı!

Malatya’da özel bir göz hastanesinde çalışan sağlıkçı, BİM’den aldığı çekirdek poşetini eve getirdiğinde şok oldu. Açılmamış poşetin içerisinde içilmiş sigara izmariti gören sağlıkçı, marketi ve firmadan hukuk yoluyla hesap sormaya hazırlanıyor.

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Malatya’da özel bir göz hastanesinde çalışan Hazar Ülger, iş çıkışı arkadaşları ile birlikte Başharık Mahallesi’nde bulunan BİM şubesine gitti. Burada çekirdek alan Ülger, eve geldiğinde ise gözlerine inanamadı.

Poşetin içerisinde içilmiş bir sigara izmariti gören Ülger, paketin üzerinde yazan üretici firmayı aradı. Ancak poşette yazan firma yerine başka bir firmanın telefona çıktığını belirten Hazar Ülger, bu durum karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi.

Başından geçenleri anlatan Ülger, “BİM’de alışveriş yaptık sonra çekirdek aldık arkadaşlarımla. Eve geldik ve fark ettik ki içinde sigara izmariti var. Konuyla ilgili bir muhatap bulamadık. Firma da bize dönüş yapmadı. Sonrasında bir video çekip bunu sosyal medya da paylaştık. Kısa sürede milyon izlendi video. Birçok yorum yapıldı benzeri şikayetlerle karşılaşanlar tarafından. Bu sıkıntılı bir süreç. Ben de bir sağlıkçı olarak, bu izmariti atan, içen kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalığını olup olmadığını bilemiyoruz. Paketi hiçbir şekilde açmadık. İncelendiğinde zaten bu görülecektir poşetin orijinal kapalı olduğu. Dava hazırlıklarına başladık, kesinlikle bu ciddi bir konu” dedi.

Ödemeyi kredi kartı ile yaptığını ve ekstrede bunun kesinlikle belli olduğunu da ifade eden Ülger, avukatı aracılığı ile konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını da söyledi.

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