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Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden komando bıçağı çıktı

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden komando bıçağı çıktı

Çorum’da çarşı mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu Irak uyruklu bir şahsın üzerinden komando bıçağı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak üzerinde devriye atan çarşı mahalle bekçileri, şüpheli hareketler sergileyen Irak uyruklu Ahmed Al-zaıdı (19)’yi durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada, komando bıçağı, 4 adet ekstazi hap, 14 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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