BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  GÜNCEL

Yeşilçam Şarkıları eğitim için seslendirildi

Yeşilçam Şarkıları eğitim için seslendirildi

Balıkesir Türk Müziği Korosu'nun 'Okutan Balıkesir' Projesi kapsamında Türk Eğitim Vakfı işbirliği ile gerçekleştirdiği konserde, Yeşilçam şarkıları nostalji rüzgarı estirdi.

Abone ol

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde; Türk Eğitim Vakfı'na yaptıkları bağışlarla eğitime önemli katkılar sağlayan Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla ve Ferdi Özbeğen gibi sanatçıların şarkıları da seslendirildi.

Sanatseverlerin geçmişe yolculuk yaptığı konserde şarkılarla birlikte yapılan, Türk filmlerinin hafızalara kazınan sahnelerinin gösterimleri ilgiyle izlendi. Izleyicilerin de eşlik ettiği şarkılar coşkuyla alkışlanırken, konserin sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Oktay Keskin'in okuduğu şiirler duygulu anlar yaşattı.

Sanat Yönetmeni Koro Şefi Atik Sahil'in izleyicileri de interaktif bir şekilde dahil ettiği konser ayakta alkışlandı.
Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar, 'Okutan Balıkesir' projesi kapsamında gerçekleştirilen konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konsere Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Birol Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar, Balıkesir Musiki Derneği Onursal Başkanı Levent Tellioğlu, Balıkesir Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgül Bulca ve çok sayıda sanatsever katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç, İzmir'de yaşandı
Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç, İzmir'de yaşandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Arda Güler sezon sonu kiralanıyor şimdiden 2 takım talip oldu
Arda Güler sezon sonu kiralanıyor şimdiden 2 takım talip oldu
BİM’den aldığı çekirdek poşetinden sigara izmariti çıktı!
BİM’den aldığı çekirdek poşetinden sigara izmariti çıktı!
Heyelanda evlerini terk eden vatandaşlara yardım eli uzandı
Heyelanda evlerini terk eden vatandaşlara yardım eli uzandı
Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı
Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı
58 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
58 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden komando bıçağı çıktı
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden komando bıçağı çıktı
Tunç Soyer, Özel'le görüşmesini anlattı: CHP'de görev alacak mı?
Tunç Soyer, Özel'le görüşmesini anlattı: CHP'de görev alacak mı?
Samsunspor kış transfer dönemini 3 transferle kapattı
Samsunspor kış transfer dönemini 3 transferle kapattı
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine darbe! Ali Yerlikaya paylaştı
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine darbe! Ali Yerlikaya paylaştı
Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu