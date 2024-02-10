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Arda Güler sezon sonu kiralanıyor şimdiden 2 takım talip oldu

Arda Güler sezon sonu kiralanıyor şimdiden 2 takım talip oldu

Real Madrid forması altında çok az süre alan Arda Güler'in önümüzdeki sezon kiralanacağı konuşuluyor. Bayer Leverkusen ve Tottenham'ın 2024-2025 sezonu için oyuncuya kiralık olarak talip olduğu da belirtiliyor.

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Şu ana kadar Real Madrid'de beklediği dakikaları alamayan Arda Güler'in yeni sezonda kiralanıp kiralanmayacağı merak konusu.

OK Diario'da yer alan habere göre 18 yaşına giren genç oyuncunun, var olan orta saha oyuncularıyla rekabet etmesinin zor olduğu bu nedenle oynayabilmesi için önümüzdeki sezon kiralanmayı kabul etmesi bekleniyor.

Haberde, Bayer Leverkusen ve Tottenham'ın 2024-2025 sezonu için oyuncuya kiralık olarak talip olduğu da belirtiliyor.

6 aylık sakatlığın ardından iyileşse de Carlo Ancelotti'nin planlarında kendine yer bulamayan milli futbolcumuz antrenmanlarda harikalar yaratsa da ne orta saha ne de hücumdaki rotasyonda süre bulamıyor.

Önümüzdeki sezon Endrick takıma katılacak. Kylian Mbappe'nin de Real Madrid'e gelme olasılığı çok yüksek. Bu durumda rotasyonda şansı iyice azalacak olan Arda Güler'in süre bulabilmesi için tek çaresi takımdan ayrılmak olacak.

Arandina maçında forma giydikten sonra 8 dakika Atletico Madrid karşısında Süper Kupa'da forma giyen milli futbolcu en son Las Palmas karşısında 10 dakika sahada kalmıştı.

Kış transfer dönemi süresince Arda'nın Türkiye'ye kiralık olarak döneceği de konuşulmuştu. Ancak Real Madrid oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadı. Eğer kiralık gidecekse de Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde forma giymesi planlanıyor.

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