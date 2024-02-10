Bakan Tunç duyurdu! 8. Yargı paketinde taslak hazır! Tarih belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. yargı paketinde taslağın hazır olduğunu ve 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yasalaşması beklenildiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beklenen 8. yargı paketine yönelik açıklamalarda bulundu. Tunç, taslağın hazır olduğunu belirtirken 31 Mart yerel seçimlerinden önce yasalaşmasını beklediklerini duyurdu.

Bakan Tunç, "8. Yargı Paketimizin taslağını Meclis grubumuza ilettik. Orada tartışmalar, konuşmalar devam ediyor. Milletvekillerimiz çalışıyorlar ve teklif aşamasına gelmek üzere. Yaklaşık 70 maddeyi buluyor. Özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik önemli düzenlemeler var. Yine ceza adaletiyle ilgili önemli düzenlemeler var. İnşallah Meclis seçim için ara vermeden önce görüşülüp yasalaşacağını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç8. yargı paketi