BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de kaçak yapılar yıkılıyor

Çanakkale'de kaçak yapılar yıkılıyor

Çanakkale'de İl Özel İdaresi tarafından kaçak yapı yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Abone ol

Çanakkale'de İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadelesi etkin bir şekilde devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce yürütülen bu çalışmalar çerçevesinde, Ayvacık ilçesi Behram köyünde tespiti yapılan ruhsatsız kaçak yapılardan, mevzuat çerçevesinde süresi dolmuş olanların bir kısmının yıkımları yapıldı. Mevzuat çerçevesinde yine süresi dolacakların yıkımlarına aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Burhaniye’ de sabah namazı buluşması Hacıahmet Camiinde yapıldı
Burhaniye’ de sabah namazı buluşması Hacıahmet Camiinde yapıldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Yeşilçam Şarkıları eğitim için seslendirildi
Yeşilçam Şarkıları eğitim için seslendirildi
Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç, İzmir'de yaşandı
Sosyal medyada tanıştığı adam kabusu yaşattı! Her satırı korkunç, İzmir'de yaşandı
Arda Güler sezon sonu kiralanıyor şimdiden 2 takım talip oldu
Arda Güler sezon sonu kiralanıyor şimdiden 2 takım talip oldu
BİM’den aldığı çekirdek poşetinden sigara izmariti çıktı!
BİM’den aldığı çekirdek poşetinden sigara izmariti çıktı!
Heyelanda evlerini terk eden vatandaşlara yardım eli uzandı
Heyelanda evlerini terk eden vatandaşlara yardım eli uzandı
Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı
Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı
58 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
58 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden komando bıçağı çıktı
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden komando bıçağı çıktı
Tunç Soyer, Özel'le görüşmesini anlattı: CHP'de görev alacak mı?
Tunç Soyer, Özel'le görüşmesini anlattı: CHP'de görev alacak mı?
Samsunspor kış transfer dönemini 3 transferle kapattı
Samsunspor kış transfer dönemini 3 transferle kapattı