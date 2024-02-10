MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi

Son 1 ayda sınır ötesinde yapılan nokta operasyonlarda aralarında sözde üst düzey isimlerin de olduğu 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, son bir ayda sınır ötesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonlarda, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 7 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Sınır ötesinde terör örgütlerine nokta operasyonlarını sürdüren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Yapılan titiz çalışmaların neticesinde son bir ayda Suriye ve Irak'ta 2'si sağ 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yunus Demir terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi olarak faaliyet yürütüyordu. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Yunus Demir, Irak'ın Gara bölgesinde, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Hülya Mercen de MİT'in hedef listesindeydi. 32 yıldır terör örgütünün kadın mensuplarına yönelik faaliyet yürüten Mercen Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de artan faaliyetleri, sınırdan 160 kilometre derinlikte yapılan operasyonları da sıklaştırdı. Avrupa'dan Süleymaniye'ye geçen ve örgüte eleman temin etmekle görevli Faik Aydın ile Türkiye'ye yönelik istihbarat toplayan Hasan Seburi MİT'in hedef listesinde üstü çizilen teröristler arasına girdi.

Suriye Kamışlı'da da sözde sorumlulardan Liman Suweyş'e yönelik nokta operasyon düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristin kadın yapılanması sorumluları arasında olduğu ve sözde meclis üyeliği bulunduğu belirlendi.

Terör örgütünün sözde sorumlularından Serhat Bal ve Ahmet Al Hac Ömer de MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde sınır ötesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.