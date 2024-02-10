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Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı

 Bursa’da 15 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. (15) annesiyle tartışan üvey babasına sinirlendi. E.D., mutfaktan aldığı bıçağı üvey babasının kalbine sapladı.

Kanlar içinde yere yığılan üvey baba Erol K. (38), ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Polis ekipleri, şüpheli E.D.’yi suç aletiyle beraber gözaltına alırken, Erol K. yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erol K.’nın hayati durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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