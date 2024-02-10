BIST 9.046
DOLAR 30,67
EURO 33,11
ALTIN 1.997,32
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 6 ilçe ve 49 belde olmak üzere, 55 belediye başkan adayını açıkladı.

Abone ol

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda Elazığ Alacakaya'da Şahin Yıldırım, Arıcak'ta Yağız Atagün, Baskil'de Tuncer Turus, Karakoçan'da İrfan Güneş, Kovancılar'da Hasan Aydın ve Maden'de Selçuk Karaca'yı aday gösteren MHP, Adıyaman, Ağrı, Bartın, Bingöl, Hakkari, Kırklareli, Kars, Amasya, Bayburt, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da başladı
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da başladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Yeniden Refah Partisi İstanbul Ankara ve İzmir adayları belli oldu Fatih Erbakan açıkladı
Yeniden Refah Partisi İstanbul Ankara ve İzmir adayları belli oldu Fatih Erbakan açıkladı
Gençlerbirliği Kulübü olağanüstü genel kurula gidiyor!
Gençlerbirliği Kulübü olağanüstü genel kurula gidiyor!
'Çok şaşıracaksınız' diyerek Yavuz Bingöl iddiasını paylaştı: 'CHP'den bir aday adayını arayıp...'
'Çok şaşıracaksınız' diyerek Yavuz Bingöl iddiasını paylaştı: 'CHP'den bir aday adayını arayıp...'
Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı
Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı
Otomotiv'de imalat ve ihracat azaldı, pazar yüzde 54 büyüdü!
Otomotiv'de imalat ve ihracat azaldı, pazar yüzde 54 büyüdü!
Denizli’de çiftçiye 10 yılda 323 bin 110 metre tarımsal sulama borusu verildi
Denizli’de çiftçiye 10 yılda 323 bin 110 metre tarımsal sulama borusu verildi
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Futbolcular zorla duruşmaya getirilecek
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Futbolcular zorla duruşmaya getirilecek
Merekezefendi Başkan Adayı Başer, saha çalışmalarına ağırlık verdi
Merekezefendi Başkan Adayı Başer, saha çalışmalarına ağırlık verdi
CHP'den 'anayasa değişikliği'ne ilişkin açıklama: Darbenin ortağı olmaktır
CHP'den 'anayasa değişikliği'ne ilişkin açıklama: Darbenin ortağı olmaktır
Denizli’de çiftçiye 10 yılda 323 bin 110 metre tarımsal sulama borusu verildi
Denizli’de çiftçiye 10 yılda 323 bin 110 metre tarımsal sulama borusu verildi