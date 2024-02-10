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Yüksekova-Esendere karayolunda karla mücadele

Yüksekova-Esendere karayolunda karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova-Esendere karayolunda ekipleri tarafından genişletme çalışmaları devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışından sonra Yüksekova-Van, Yüksekova-Şemdinli ve Yüksekova-Esendere karayolu tamamen kardan kapanmıştı. Kapanan yol, Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri tarafın yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Ulaşıma açılan yollar ekipler tarafından tek tek genişletme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan ekiplerin üs bölge, köy ve mezra yollarında çalışmalarını sürdürüyorlar.

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