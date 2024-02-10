Büyük panik! Kamp alanı alev alev yandı,hepsi küle döndü

Ordu’da özel bir kamp alanında çıkan yangın sonucu 10 yapı tamamen küle dönerken, 3 tane çadır da hasar gördü.

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Olay, Altınordu ilçesinde bulunan özel bir kamp alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çadırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının sıçraması sonucu 10 yapı tamamen kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangında 3 çadır da hasar görürken, can kaybı ve yaralanan olmadı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.