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Muğla’ya meteorolojiden fırtına uyarısı

Muğla’ya meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’da Pazar ve Pazartesi günleri karada ve denizlerde fırtına bekleniyor.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; yarın (11.02.2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü (12.02.2024) akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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