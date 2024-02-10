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Direksiyon sınavında trafik kazası: 4 kişi yaralandı!

Direksiyon sınavında trafik kazası: 4 kişi yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon sınavı sırasında yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Fatih A. idaresindeki 16 FH 2053 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda önünde seyreden sürücü adayı Sibel A. (32) idaresindeki 16 PD 403 plakalı sınav aracına çarptı.

Kazada, sürücü kursuna ait otomobilde bulunan Sibel A. ile Fatma A. (45), Ramazan A. (37) ve Mustafa A. (46) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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