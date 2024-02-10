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Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor'un, İtalya'nın Frosinone takımından transfer ettiği Faslı futbolcu Mehdi Bourabia da idmana katıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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