Opel, otomobil üretiminde 125. yılını kutluyor

Bu yıl 125’inci yılını kutlayan Opel, her otomobil modelinin tamamen elektrikli bir versiyonunu sunacak.

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Opel açıklamasına göre, Rüsselsheim merkezli marka, yenilikçi ve geleceğe yönelik mobilitenin temelini 125 yıl önce atmasıyla da öne çıkıyor.

1899 yılında şirketin kurucusu Adam Opel'in oğlu Wilhelm Opel’in, Friedrich Lutzmann’dan otomobil üretiminin başlangıç sinyali olan "Anhaltische Motorwagenfabrik"i (motorlu araç fabrikası) satın almak için bir sözleşme imzalamasından sonra, daha önce başarılı bir dikiş makinesi ve bisiklet üreticisi olan Opel, şirket için tamamen yeni bir alana girme cesaretini göstermiş oldu.

125 yılda 75 milyondan fazla araç yollarla buluştu

125 yılda Opel’in Avrupa'daki tüm üretim tesislerinden çıkan 75 milyondan fazla araç yollarla buluştu. Günümüzde ise en çok satan modellerden biri olan yeni nesil Opel Astra da Rüsselsheim'da üretiliyor. Opel, otomobil üretiminin 125. yıl dönümünü kutlarken, yenilikçi ve kompakt sınıfta yer alan modeli Astra ile ileri teknolojileri, elektrikli güç ünitesi ve emisyonsuz aktarma organlarıyla buluşturuyor. Böylece her dönem olduğu gibi bugün de ileri teknolojiye sahip Opel modelleri Rüsselsheim’daki üretim hattından yollara çıkıyor.

2024 yılı, Alman otomotiv devi Opel için elektrikli mobilite alanında çok özel bir yılı temsil ediyor. Bu yıl, markanın tarihinde ilk kez her modelin tamamen elektrikli versiyonu sunulacak.

Açıklamada 125. yıl dönümü ile ilgili değerlendirmesine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, "125 yıl önceki Opel gibi, şimdi de yeni bir dönemin başlangıcındayız. O dönemde şirket otomobil çağına adım atarak öncü oldu. Günümüzde Opel, emisyonsuz, günlük kullanıma uygun bireysel ulaşım sunan elektrikli araçlara öncülük yapıyor. Örneğin, yeni Astra Sports Tourer Elektrik, ilk Opel otomobili gibi Rüsselsheim'dan geliyor. Bu mirasla gurur duyuyoruz ve bu nedenle Opel'in otomobil üretiminin 125. yıl dönümünü elektrikli ulaşım bayrağı altında kutlayacağız." ifadelerini kullandı.