Murat Kurum: Bizim sözlerimiz; 'öyle kollarını boşa sıvayanların' verdiği sözlere benzemez

İstanbul'a verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken İBB adayı Murat Kurum, "Hamdolsun milletimiz bizim verdiğimiz sözlere güveniyor. Çünkü bizim sözlerimiz; 'öyle kollarını boşa sıvayanların' verdiği sözlere benzemez. Biz kollarımızı bir kez sıvadık mı o kollar bir daha kapanmaz." dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kadıköy'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Fikirtepe'nin kendisi için önemli olduğunu belirten Kurum, "Bugün yine Fikirtepe’deyiz. Fikirtepe benim için çok kıymetli. Çünkü biz Fikirtepe’de 60 bin ailemizin hayatını değiştirdik. Evlatlarımızın yavrularımızın geleceğini güvence altına aldık. Buradaki ailelerin duasını aldık. İnşallah Fikirtepe’deki tüm projelerimizi alnımızın akıyla tamamlayacağız. Ve burada daha birçok kez bir araya geleceğiz." sözleriyle konuşmasına başladı.

"İstanbul'un sokaklarında projelerimiz, yatırımlarımız konuşuluyor"

Milleti sevindiren ve mutlu eden Türkiye Yüzyılı Vizyonu projelerini vatandaşlara sunduklarını belirten Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızla; milletimizi sevindiren, mutlu eden projelerimizi 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde insanımıza sunduk. Şimdi İstanbul’un sokaklarında projelerimiz, yatırımlarımız konuşuluyor. İstanbullular artık, CHP’li mevcut İBB yönetiminin beceriksizliğinden bıkmış, usanmış durumda. Ama aynı insanımız, gençlerimiz, kadınlarımız 'Yeniden Başlamanın Umuduyla' da dopdoludur, heyecanlıdır, coşkuludur. İstanbul’da artık yeni bir dönemin kapıları sonuna kadar açılmıştır." dedi.

"İstanbul'a verilen sözler tutulmadı"

İstanbul'a verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Kurum, "İstanbul’a verilen sözler tutulmadı. Ama hamdolsun milletimiz bizim verdiğimiz sözlere güveniyor. Çünkü bizim sözlerimiz; 'öyle kollarını boşa sıvayanların' verdiği sözlere benzemez. Biz kollarımızı bir kez sıvadık mı o kollar bir daha kapanmaz. Artık o kollar; 25 yıllık bir tecrübeyle; bir daha kapanmamak üzere yeniden sıvanmıştır. Ve İstanbul yeniden dirilişe geçene kadar, İstanbul yeniden yükselişe geçene kadar da kapanmayacaktır.

Hep birlikte, ellerimizi birleştireceğiz. Çünkü biz İstanbul’u sizlerle beraber dönüştüreceğiz. Ellerimizi; güvensiz, çürük binalarda endişe içinde uykuları bölünen, en ufak bir sarsıntıda korkular yaşayan annelerin elleriyle birleştireceğiz. Ellerimizi; İstanbul’un tarihini değiştirecek 650 bin yeni, sıcak, güvenli yuvayı inşa etmek için birleştireceğiz. Ellerimizi; vatandaşımıza 100 bin yeni sosyal konut yapmak için birleştireceğiz." dedi.

"7/24 belediyecilik yapacağız"

Sadece İstanbul diyeceklerini ve 7/24 belediyecilik yapacaklarını söyleyen Murat Kurum, "Biz yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız; 'arada bir İstanbul' demeyeceğiz. 7/24 belediyecilik yapacağız, sadece İstanbul diyeceğiz. 650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız. 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra, 1004 km’ye hep birlikte çıkaracağız. İstanbul’un metro gitmeyen tek bir ilçesi kalmayacak. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul’un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Trafik çilenizi bitireceğiz. Gençlerimize, ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da, çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı tanıyacağız. İstanbul’da eğitim görmenin ayrıcalık olduğu hissini gençlerimize vereceğiz. İhtiyaç sahibi üniversiteli kardeşlerimize 10 bin TL eğitim desteği vereceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize, her ay 2 bin 500 TL destek vereceğiz. İlk kez iş kuracak kardeşlerimize tam 100 bin TL destek sunacağız. Evlenecek kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız." şeklinde konuştu.

"Bütün bu hizmetleri hep birlikte başaracağız"

Bütün bu hizmetleri ve eserleri hep birlikte başaracaklarını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Bunun gibi yüzlerce eseri, hizmeti sizlerle birlikte, muhtarlarımızla, derneklerimizle, yol arkadaşlarımızla birlikte başaracağız. Büyükşehir Belediyesi’nin mührünü alacağız. Bu kötü gidişi beraber durduracağız. Bu değişimi, bu şehrin başkanı olarak yapmayacağız. Her evin evladı, her yuvanın Muradı olarak yapacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul’da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak." diyerek sözlerini bitirdi.

Kurum’a AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan ve AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya eşlik etti.