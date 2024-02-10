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Çorum'da bin 700 metre kaçak ağ yakalandı

Çorum'da bin 700 metre kaçak ağ yakalandı

Çorum’un Alaca ilçesinde bin 700 metre kaçak ağ yakalandı.

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Koçhisar baraj gölünde sahibi belli olmayan ağlar gören vatandaşlar 112 Acil Durum Müdürlüğü’nü arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme bin 500 metre balık, 200 metre ise kerevit ağı ele geçirildi. Ağlarda bulunan canlı baılk ve kerevitler ekipler tarafından tekrar baraj gölüne bırakılırken, ele geçirilen ağlar ise imha edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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