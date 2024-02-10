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Nikah işlemlerinde yeni dönem başladı!

Nikah işlemlerinde yeni dönem başladı!

Evlenmeyi planlayan çiftler yeni bir uygulamayla karşılaşacak. Nikah işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Sahteciliğin önlenmesi için hazırlanan yeni uygulama ilk olarak İstanbul'da bir ilçe belediyesinde hayata geçirildi.

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Nikah işlemlerinde 2024 yılıyla birlikte yeni dönem başlıyor. Türkiye'nin ilk onaylı mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, evlendirme dairelerinde sahteciliği önlemek için çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını sağlayacak. Bu yeni cihazın kullanılmasıyla, evlilik başvurularında güvenlik önlemleri artacak ve sahtecilik girişimlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Evlendirme dairelerinde Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi dönemi başladı. Artık evlilik başvurularında, kişilerin T.C. Kimlik Kartı doğrulaması KEC cihazları ile yapılacak.

Donanım Günlüğü'ndeki habere göre; bu yeni uygulama ilk olarak İstanbul'da bir ilçe belediyesinde hayata geçirildi. Evlendirme memurları, çiftlerin çipli kimlik kartlarını kullanarak doğrulama işlemlerini gerçekleştirecekler.

Çiftlerin T.C. Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemi üzerindeki bilgileri ile Belediye AKOS sistemine kaydedilmesinin ardından, evlenecek olan çiftlere talep ettikleri tarihler için nikâh randevuları verilecek.

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