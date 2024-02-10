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Eyüpspor, Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor, tecrübeli futbolcu Mustafa Pektemek ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Geçtiğimiz yıl kış transfer döneminde Eyüpspor'a transfer olan Mustafa Pektemek, takımdan ayrıldı. Trendyol 1. Lig'de lider durumda olan Eyüpspor, tecrübeli golcü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Mustafa Pektemek. Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Mustafa Pektemek'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. 35 yaşındaki forvet, bu sezon eflatun-sarılılarla 17'si lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıkarken 2 gole imza attı.

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