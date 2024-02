İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 1'i kadın 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Abone ol

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren M.S. ve T.O. adlı kadını Samsun Ankara karayolunda düzenlenen operasyonla yakaladılar. Gözaltına alınan M.S. ve T.O. adlı kadının üzerlerinde ve bulundukları otomobilde yapılan aramada, 164 gram metamfetamin maddesi, 8 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kavak Adliyesine sevk edilen M S. ve T.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.