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1984 Muşspor, Süper Lig'den kaleci Doğukan Kaya ile anlaştı

1984 Muşspor, Süper Lig'den kaleci Doğukan Kaya ile anlaştı

Muş'un köklü kulüplerinden olan 1984 Muşspor, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Doğukan Kaya ile anlaştı.

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MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kaleci Doğukan Kaya'nın Muş ekibinin formasını giyeceği belirtildi. 2022 yılında Kocaelispor'dan MKE Ankaragücü'ne transfer olan yetenekli kaleci, sarı-lacivertli formayı sadece 1 resmi maçta giydi. MKE Ankaragücü, Doğukan Kaya'nın daha fazla saha deneyimi kazanması ve gelişimi için 1984 Muşspor’a kiraladı. Öte yandan dış transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren 1984 Muşspor yetilileri ise bu hamle ile hem kaleci pozisyonunu güçlendirmek hem de sezon sonuna kadar daha rekabetçi bir kadro oluşturmak adına Doğukan Kaya'yı kadrolarına kattığını belirtti. Bu transferin, genç yeteneklerin gelişimine ve alt liglerdeki takımların güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Doğukan Kaya kimdir?
Doğukan Kaya, 16 Ocak 2000 tarihinde Kocaeli şehrinde doğdu. 1,91 boyunda olan kaleci sağ ayağını kullanıyor. MKE Ankaragücü takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılan Kaya’nın MKE Ankaragücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitiyor. Futbolcunun bonservis değeri 100 bin Euro.

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