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Varto yakınlarında ortaya çıkan domuz sürüsü paniğe sebep oldu

Varto yakınlarında ortaya çıkan domuz sürüsü paniğe sebep oldu

Muş'un Varto ilçesi yakınlarında ortaya çıkan domuz sürüsü, bölge sakinlerini panikletti.

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Varto ilçesine doğru seyir halindeki araç sürücüsü Veysel Alçin adlı bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla bu ilginç anları kaydetti. Alçin'in görüntülerinde, bir arada bulunan yaklaşık 10 domuzun bölgede dolaştığı görülüyor. Domuz sürüsünün, açlık nedeniyle köy yakınlarına indiği düşünülüyor. Videoları çeken Alçin, bu durumu hayretler için karşıladığını belirterek, onlarca domuzu izlemenin etkileyici bir deneyim olduğunu ifade etti. Olay, bölgede domuz popülasyonunun artışına ve açlıkla mücadele etmeye çalışan hayvanların yerleşim bölgelerine yaklaşmasına dair endişeleri gündeme getirdi.

Ayrıca, bölge sakinleri de bu tür durumlarda dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Domuzların kontrolsüz bir şekilde artış göstermesinin, tarım alanlarına ve yerleşim bölgelerine zarar verebileceği endişesiyle önlemlerin titizlikle alınması gerekiyor.

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