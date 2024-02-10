AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı programında silahlı saldırı

Murat Kurum: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

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Yerel seçimler için siyasi partiler büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdürürken, adaylar da sahada vatandaşlarla bir araya geliyor..

Bu kapsamda hareketli günler yaşanırken, bu heyecana gölge düşürmek isteyenler bir kez daha devreye girdi.

AK Parti seçim çalışmasına silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında yapılan programa uzun namlulu silahlarla ateş açıldı..

1 kadın ağır yaralandı

Saldırıda yaralanan E. G. D adlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, emniyet ekipleri olay yerinde inceleme çalışmaları yapıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Geniş çaplı tahkikat başlatıldı

Saldırının uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.

Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.

Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.

Murat Kurum'dan açıklama

Olayla ilgili ilk açıklama AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan geldi.

"Saldırıyı lanetliyorum"

Saldırıyı lanetleyen Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!