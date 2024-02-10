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Temiz sanılan sular kirli çıktı! Belediye o çeşmeleri kapatma kararı aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Temiz sanılan sular kirli çıktı! Belediye o çeşmeleri kapatma kararı aldı

Sivas’ta temiz sanılan ve vatandaşlar tarafından tatlı su olarak kullanılan sulardan bazıları hastalıklı çıktı. Sivas Belediyesi 6 çeşmenin suyunu kapattı.

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Sivas Belediyesi kentte bulunan 152 tatlı su çeşmesinden su numunesi aldı. Vatandaşın tatlı su olarak bildiği ve şişe şişe doldurarak evine götürüp tükettiği kepenek tatlı su kaynağından beslenen 6 çeşmenin suyunda “ Francisella Tularensis” hastalığı olduğu ortaya çıktı.

Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Şehit Piyade Uzman Furkan Peker Tatlı Su Çeşmesi, Şehit Komando Ahmet Eyce Tatlı Su Çeşmesi, Osman ve Zeynep Doğan Tatlı Su Çeşmesi, Mustafa ve Nazire Erdoğan Tatlı Su Çeşmesi, Sabri Ercins Tatlı Su Çeşmesi ve Mahi ve Hüseyin Uçar Tatlı Su Çeşmelerinin suyunun kesileceği bildirildi. Suyu kesilecek olan 6 çeşmenin gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar sularının açılacağı ifade edildi.

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