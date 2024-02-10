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Hamas'tan ABD açıklaması! Tüm İslam alemine çağrı yaptılar

Hamas'tan ABD açıklaması! Tüm İslam alemine çağrı yaptılar

Hamas, ABD’nin Refah’a yönelik saldırıyı desteklememe tutumuna ilişkin, “ABD’nin tutumu, onu bu saldırının sonuçlarından ve savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmamaktadır” dedi.

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İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Hamas'tan çarpıcı bir ABD açıklaması geldi.

'Abd'yi savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmamaktadır'

ABD yönetiminin Refah’a düzenlenecek saldırıyı desteklememe tutumuna ilişkin Hamas’tan açıklama geldi. Açıklamada, “ABD yönetiminin saldırıyı desteklememe tutumu, kendisini bu saldırının sonuçlarından ve bunun sonucunda çocukların, kadınların ve savunmasız sivillerin katledilmesinden muaf tutmamaktadır. İşgale, Filistin halkının öldürüldüğü silahlarla açık destek sağlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Hamas'tan İslam alemine çağrı

Dünyaya çağrı yapılan açıklamada, “Arap Ligi’ni, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Filistin halkını yerinden etmek amacıyla Refah’a soykırım yapılmasını önlemek için acil ve ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz” denildi.

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