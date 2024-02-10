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Asya Kupası'nda şampiyon Katar oldu

Asya Kupası'nda şampiyon Katar oldu

Asya Kupası finalinde Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Katar, üst üste ikinci kez Asya Kupası şampiyonu oldu.

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Asya Kupası finalinde Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Katar, üst üste ikinci kez Asya Kupası şampiyonu oldu.

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